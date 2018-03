Was ist nur bei Rocco Stark (31) los? Erst kürzlich schockte er seine Follower mit der Nachricht, dass seine Social-Media-Profile über Monate hinweg immer wieder gehackt und manipuliert wurden. Welche Beiträge tatsächlich von ihm stammen, sei damit gar nicht mehr nachweisbar. Nun hatte der Schauspieler eine weitere Hiobsbotschaft für seine Fans: Er wird den sozialen Netzwerken vorerst den Rücken kehren!

"Es ist Zeit, mein Leben zu verändern", beginnt Rocco den Post in seiner Instagram-Story. Dann unterbreitet er seinen Fans die Schreckens-News: "Manchmal ist Ruhe und das Warten auf die eine Person das einzig Richtige. Ich verabschiede mich erstmal aus den Netzwerken." Ob der Beziehungsstatus des Reality-TV-Stars für seine Melancholie verantwortlich sein könnte? In letzter Zeit war der 31-Jährige vor allem durch seine vermeintliche On-Off-Beziehung zu Nathalie in den Schlagzeilen. Zuletzt machte er allerdings klar: "Ich bin Single!"

Wie lange er Instagram und Co. fernbleiben wird und ob eine Rückkehr überhaupt für ihn infrage kommt, verriet der Ex-Dschungelcamper nicht. Mit dem Wörtchen "erstmal" deutet Rocco aber zumindest an, dass er vielleicht eines Tages wieder fleißig posten wird.

Instagram / roccostark Rocco Stark verabschiedet sich von Instagram

Anzeige

AEDT/WENN.com Rocco Stark

Anzeige

Instagram / roccostark Rocco Stark

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de