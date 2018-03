Sehen wir Oliver Geissen (48) bald dauerhaft bei Let's Dance? Wenn es nach den Fans geht, dann wäre das ziemlich realistisch! Am Freitag vertrat der RTL-Allrounder den kranken Daniel Hartwich (39) in der Tanzshow – und brillierte auf ganzer Linie! Mit seiner lockeren und spritzigen Art führte der Moderator ganz entspannt durch den Abend, hatte immer einen lustigen Spruch parat und kam damit super an. Auf Twitter wird der Blondschopf für seine Leistung in den höchsten Tönen gelobt: "Oli Geissen, den alten Zirkusgaul, kannst du nachts um 3 wecken, vor die Kamera karren und der moderiert alles weg, was auf der Karte steht"



