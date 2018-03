Da hat sich jemand wohl geradewegs in die Herzen der Fans gequasselt! Am Freitag gab es bei Let's Dance so einige Debüts: Die Promis heizten das Parkett zum ersten Mal mit ihren offiziellen Tanzpartnern ein, wobei Tina Ruland (51) und Vadim Garbuzov (30) als erstes Team die Tanzschuhe an den Haken hängen mussten. Eine weitere, heiß diskutierte Überraschung: Der Auftritt von Talkshow-Legende Oliver Geissen (48) – und der hätte bei den Zuschauern nicht besser ankommen können!

Noch während die Studiokameras die ersten Minuten des Dance-Spektakels für die Flimmerkisten einfingen, konnten RTL-Fans auf der anderen Seite der Bildschirme ihre Begeisterung nicht mehr für sich behalten. Via Twitter bekam die Mikrofonlegende unglaublichen Zuspruch: Viele User würden den Quatschkönig gerne auch weiterhin in der Show sehen – allerdings nicht etwa anstelle des krankheitsbedingt ausgefallenen Daniel Hartwich (39): "Bin ich die Einzige, die denkt, dass Hartwich und Geissen das ganz gut zusammen machen könnten und man keine junge Blondine zum Anschauen braucht?", warf ein User ein neues Traumduo in den Raum, das sich schnell zum Top-Kommentar mauserte.

Auch viele andere User hätten nichts dagegen, wenn Neu-Moderatorin Victoria Swarovski (24) die Bühne für ihren dieswöchigen Beistand räumen würde. Was haltet ihr von dem Moderatorenduo Daniel-Oliver? Stimmt in unserer Umfrage unten ab!

Andreas Rentz/Getty Images Oliver Geissen bei "Let's Dance" 2018

Anzeige

Lukas Schulze/Getty Images Daniel Hartwich und Victoria Swarovski bei "Let's Dance"

Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images Victoria Swarovski und Oliver Geissen bei "Let's Dance" 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de