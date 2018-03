Schwerer Schlag für Riverdale-Star Lili Reinhart (21)! Die Schauspielerin feierte erst vor gut einem Jahr ihren großen Durchbruch im Filmbusiness. Für ihre Rolle der Betty Cooper in der Netflix-Serie wurde die Blondine sogar bereits mit einem Teen Choice Award ausgezeichnet. Doch jetzt muss die US-Amerikanerin einen schmerzlichen Verlust verkraften: Lili verkündete via Social Media, dass sie ihre geliebte Großmutter verloren hat!

Mit einem alten Foto ihrer Oma machte Lili vor wenigen Stunden den Trauerfall auf Instagram öffentlich. Ungewohnt offen und mit unglaublichen emotionalen Worten schüttete die 21-Jährige ihren Fans ihr Herz aus: "Meine Nana ist heute Morgen in den Himmel gekommen. Mein Herz ist gebrochen. Ich bin sprachlos. Alles, was ich jetzt sagen kann, ist, wie sehr sie von der ganzen Familie geliebt wurde. Ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie sehr wir sie vermissen werden."

Wie alt ihre Großmama geworden und an was sie schlussendlich verstorben war, behielt Lili aber für sich. Ihre Fans standen dem Hollywood-Star in den Kommentaren bei und bekundeten zahlreich ihr Beileid.

Instagram / lilireinhart Lili Reinharts verstorbene Oma

Anzeige

Jonathan Leibson/Getty Images for ELLE Lili Reinhart, bekannt aus "Riverdale"

Anzeige

Riverdale, Netflix Cole Sprouse und Lili Reinhart in "Riverdale"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de