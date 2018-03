Oh je, Justin, lieber nicht hinsehen. Selena Gomez (25) genoss in den vergangenen Tagen die australische Sonne vor dem Hafen in Sydney. Mit einigen Freunden hatte die Sängerin eine Yacht gechartert, auf der sie sich gut gelaunt im Bikini sonnte und allen stolz ihre Nieren-OP-Narbe präsentierte. Für alle Jelena-Fans kommt jetzt der unerfreulichere Part: Sel hatte nicht nur mit den weiblichen Mitreisenden Spaß. Ein Paparazzo-Foto zeigte jetzt, wie die 25-Jährige sich, in ein Handtuch gewickelt, in den Arm eines bislang unbekannten jungen Mannes kuschelt.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de