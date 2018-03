Selbstbewusst wie nie! Selena Gomez (25) schockte im September des vergangenen Jahres mit dieser Offenbarung ihre Fans: Die "Wolves"-Interpretin war aufgrund ihrer Autoimmunkrankheit Lupus auf eine Spenderniere angewiesen – die der Brünetten von ihrer besten Freundin Francia Raisa (29) geschenkt wurde. Die Sängerin ist mittlerweile wieder gesund und munter – lediglich eine Narbe erinnert die Beauty an die lebensrettende Operation. Und genau diese zeigt die gebürtige Texanerin jetzt total selbstsicher im Bikini!

Die Schauspielerin wurde gerade bei einem Bootstrip mit Freunden am Hafen Sydneys geknipst. Sichtlich entspannt ließ Selena die Seele baumeln und sonnte sich in knapper Bademode auf einer Jacht. Der einstige Disney-Star dachte gar nicht daran, im Kreise seiner Liebsten das längliche Wundmal an der Innenschenkeloberseite und der unteren Bauchpartie zu verdecken! Die 25-Jährige steht einfach zu den sichtbaren Zeichen ihrer Nierentransplantation!

Doch nicht nur vor ihren Kumpels präsentierte sich das charismatische Multitalent so intim – Selena lud bereits ein Bild ihrer Hautvernarbung auf ihrem Social-Media-Profil hoch. Im Interview mit Billboard offenbarte die Ex von Justin Bieber (24), dass sie anfänglich den Beautymakel nicht leicht annehmen konnte, diesen aber mittlerweile akzeptiere: "Am Anfang war es hart. Wenn ich mir jetzt aber meinen Körper ansehe, sehe ich einfach nur Leben."

