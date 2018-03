Happy Birthday Anna Ermakova (18)! Die Tochter von Boris Becker (50) feiert heute einen besonderen Geburtstag: Sie ist nun endlich volljährig geworden. Während wohl so mancher Teenager lange auf diesen Tag hinfiebert und ihn dann gebührend zelebriert, scheint das in London lebende Model es eher gelassen anzugehen: Ein gigantischer Birthday-Bash ist wohl nicht geplant – schließlich muss Anna auch an ihrem Ehrentag erst einmal wie gewohnt zum Unterricht!

Ein Datum wie nahezu jedes andere? Im Live-Interview mit Guten Morgen, Deutschland verriet die jetzt 18-Jährige ihre Pläne für die eigene Sause: "Ich gehe zur Schule, muss ich ja leider. Und dann gehe ich Mittagessen mit den Freundinnen. Abends gehe ich mit meiner Mama essen." Dass der volljährige Becker-Spross sich heute von seinen Liebsten feiern lassen kann, schien Anna in den frühen Morgenstunden noch gar nicht so recht realisiert zu haben. Allerdings ließen auch die Gratulationen noch auf sich warten: "Bisher habe ich noch keine Geschenke bekommen. Ich bin auch noch gar nicht von meinen Freundinnen angerufen worden."

Was Anna heute als Erstes machen will, wusste die frischgebackene Volljährige am Morgen noch nicht so genau: "Wahrscheinlich mache ich etwas Langweiliges. Man entscheidet ja jeden Tag sowas Langweiliges wie zum Beispiel was man anziehen soll", spekulierte die rothaarige Beauty.

Cinamon Red/WENN Angela und Anna Ermakova beim "Beauty Fair"-Stand von "Miss Lashes"

Instagram / annaermakova1 Eine Freundin und Model Anna Ermakova, Januar 2018

Instagram / annaermakova1 Anna Ermakova, Tochter von Boris Becker

