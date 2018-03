Familienfoto XXL! Janni Hönscheid (27) ist seit dem 8. August 2017 Mutter eines kleinen Sohnes. An diesem Tag hießen die Profi-Surferin und ihr Verlobter Peer Kusmagk (42) ihren Spross Emil-Ocean auf der Welt willkommen. Und eine Sache steht bereits fest: Der kleine Racker wird in einer großen Familie aufwachsen. Das wird deutlich, wenn man sich den neuesten Social-Media-Beitrag der 27-Jährigen anschaut: Die Strahlefrau schafft es nämlich auf einem Bild vier Generationen zu vereinen!

Das rührende Family-Pic lud Janni aktuell auf ihrem Instagram-Account hoch. Darauf zu sehen: Sie selbst, ihre Mutter, ihre Großmutter und natürlich Baby Boy Emil-Ocean – alle vier haben es sich auf einem Balkon gemütlich gemacht und lachen in die Kamera. Der fröhliche Lockenkopf beließ es aber nicht dabei, einfach nur das Foto zu posten, sondern verfasste darüber hinaus rührende Zeilen an ihre Oma: "Ich realisiere, dass sie ein Vorbild für mich ist. Nicht, weil ich Sachen genauso machen möchte wie sie, sondern, weil sie offen bleibt für alles, was auf sie zukommt."

Janni bewundert noch weitere Dinge an ihrer Großmutter: Sie entwickele sich weiter und verschließe sich nicht dem Fortschritt, sondern schaffe es, eine Verbindung zu einer neuen Genration herzustellen: "Mit zwei neuen Knien, und einem iPhone, mit Facebook, Instagram und WhatsApp", fasst die Blondine zusammen.

Instagram / jannihonscheid Janni Hönscheid, Emil-Ocean und Peer Kusmagk im Urlaub

Instagram / jannihonscheid Janni Hönscheid und Emil-Ocean

Instagram / jannihonscheid Janni Hönscheid und Emil-Ocean

