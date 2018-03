Sie sind auf der Suche nach einer neuen Familienkutsche! Nachdem Janni Hönscheid (27) und Peer Kusmagk (42) zusammen mit Söhnchen Emil-Ocean für zwei Monate auf Weltreise waren, sind sie nun wieder in ihre Heimatstadt Berlin zurückgekehrt. Doch den Dreien fehlt etwas ganz Essenzielles: der fahrbare Untersatz, um wieder richtig mobil zu sein. Janni und Peer haben sich nun intensiver mit der Autosuche beschäftigt!

Vor wenigen Tagen gab die leidenschaftliche Surferin wieder mal ein Family-Update via Instagram: "Heute waren wir in der Stadt unterwegs um eine Testfahrt mit einem Mini zu machen." Doch der Hönscheid-Kusmagk-Clan kann sich nicht so recht entscheiden. "Oldtimer versus Neuwagen, Mini versus Van. Was sind eure Erfahrungen, was für ein Auto eignet sich für eine Familie in der Großstadt", bat die 27-Jährige ihre Community zur Rat.

Nachdem die Happy-Family den kalten Winter in Deutschland trotzte und von Kuba über Panama nach Costa Rica reiste, wollen sie den kommenden Sommer in ihrer Heimat verbringen. Das passende Gefährt haben sie dafür offenbar immer noch nicht gefunden. Was glaubt ihr, für welches Auto wird sich die Familie entscheiden? Stimmt ab!

Instagram / jannihonscheid Janni Hönscheid und Emil-Ocean

Instagram / jannihonscheid Janni Hönscheid, Emil-Ocean und Peer Kusmagk

Instagram / jannihonscheid Peer Kusmagk und Janni Hönscheid mit ihrem Sohn Emil-Ocean

