Sie sind ein echt süßes Pärchen! Während der Dreharbeiten von Germany's next Topmodel mussten die Kandidatinnen ihre Heimat – und vor allem auch ihre Liebsten zurücklassen. Nur selten hatten sie die Gelegenheit, ihre Freunde und Familien per Telefon oder Video zu kontaktieren. Dass die Wiedersehensfreude nach all der Zeit nun riesengroß ist, beweist Nachwuchsmodel Julianna (20). Völlig unerwartet präsentiert sie ihren Boyfriend auf Social Media.

Auf Instagram überraschte Julianna jetzt mit einem süßen Couple-Pic. Die Köpfe dicht aneinander geschmiegt blicken die Beauty und ihr Björn ganz lässig in die Kamera. Dazu schreibt sie: "Er hat mir von Anfang an den Kopf verdreht!" Klingt fast so, als wäre es Liebe auf den ersten Blick gewesen. Dass die 20-Jährige in festen Händen ist, war bislang nicht bekannt. Während viele ihrer Mitstreiterinnen spätestens zum Valentinstag das Geheimnis um ihren Beziehungsstatus lüfteten, hielt sich der Lockenkopf in Sachen Liebesleben eher bedeckt.

Was Björn wohl zu dem Shooting in der nächsten GNTM-Folge am Donnerstag sagt? Schließlich muss seine Freundin mit einem splitterfasernackten Male-Model posieren. Da kann Man(n) schon mal eifersüchtig werden. Doch es scheint fast so, als habe der heiße Blondschopf in dieser Hinsicht nichts zu befürchten.

Instagram / julia.topmodel.2018 Team Weiß von "Germany's next Topmodel"

Anzeige

Instagram / julianna.topmodel.2018 Julianna, GNTM-Kandidatin 2018

Anzeige

Instagram / julianna.topmodel.2018 Julianna, Shari, Abigail und Toni, GNTM-Kandidatinnen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de