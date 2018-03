Die Zeit bei Let's Dance ist für Promis und Profitänzer eine aufregende, aber auch schwere Zeit. Täglich wird von morgens bis abends trainiert – die Coaches leben während der Dreharbeiten sogar meist in derselben Stadt, in der ihre Kandidaten wohnen oder arbeiten. Da bleibt das Familienleben oft auf der Strecke. Das erleben momentan auch Sergiu (35) und Regina Luca (29), die ihren kleinen Sohn momentan nur selten sehen.

"Er kommt ein bis zwei Tage die Woche her. Da müssen wir durch", erklärte Sergiu kurz nach der letzten Show im Promiflash-Interview. Im vergangenen Jahr erblickte sein Sohnemann Lenn das Licht der Welt. Nach einer kurzen Babypause schwingt auch Sergius Frau Regina in der aktuellen Staffel wieder das Tanzbein. Während Lenns Eltern über das Parkett fegen, passen die Großeltern in Rostock auf den Knirps auf. "Er ist glücklich", versicherte der Tänzer weiter.

Dafür wird die gemeinsame Zeit besonders genossen, wie Reginas Instagram-Profil beweist. Ob beim Besuch im Tierpark, bei einer aufregenden Bootstour oder eben beim Fitness – Familie steht bei den Lucas trotz Tanztraining immer an erster Stelle.

Instagram / regina_luca_official Sergiu und Regina Luca

Anzeige

Instagram / regina_luca_official Regina und Sergiu Luca bei "Let's Dance"

Anzeige

Instagram / regina_luca_official Regina Luca und Sohn Lenn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de