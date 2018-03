Nach Unterwäsche und Schuhen folgen nun Sonnenbrillen! In den vergangenen Jahren wurde Sylvie Meis (39) zu einer der am meisten abgelichtete Damen der deutschen Promiwelt. Am Strand, beim Einkaufen oder am Flughafen – die Paparazzi verfolgen die Moderatorin überall. Dagegen hat die beliebte Designerin jetzt ein neues Schutzmittel: Sylvie designt nun Sonnenbrillen! Die helfen der Blondine jedoch nicht nur vor den neugierigen Fotografen: "Ich liebe halt Sonnenbrillen. Für mich ist ein Outfit nicht on Point, wenn ich keine Sonnenbrille trage!", erklärte sie im Promiflash-Interview bei der Präsentation ihrer Kollektion Sylvie Optics.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de