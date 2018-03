Justin Bieber (24) hängt nach wie vor an seiner Ex. Eigentlich standen die Zeichen auf Versöhnung. Nach jahrelangem Hin und Her fanden der Sänger und Selena Gomez (25) tatsächlich wieder zueinander. Doch ihr Glück war nicht von Dauer. Anfang März wird bekannt, dass die zwei eine Beziehungspause machen. Daraufhin wurde Justin auch noch mit einer anderen Frau gesichtet. Einen endgültigen Bruch mit seiner Jugendliebe soll das aber nicht bedeuten.

Mit dem Model Baskin Champion (22) besuchte der Biebs ein Konzert und sie soll ihn auch nach Hause begleitet haben. Laut People stecke da aber nichts dahinter. Ein Freund von Justin erklärte dem Magazin, dass der Musiker für eine neue Frau gar nicht den Kopf frei hätte: "Er datet nicht. Er denkt und spricht die ganze Zeit nur von Selena. Das Kapitel mit ihr ist definitiv noch nicht abgeschlossen."

Wie wohl seine On-Off-Liebe das sieht? Der Fremdflirt soll sie jedenfalls ziemlich eifersüchtig gestimmt haben. Und nach einem neuen Partner scheint die Sängerin derzeit auch nicht zu suchen.

Pap Nation / Splash News Selena Gomez und Justin Bieber in Los Angeles

Anzeige

Splash News Justin Bieber, Sänger

Anzeige

T.Maidana / Splash News Justin Bieber und seine Mutter Pattie Mallette

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de