Endet das Liebes-Wirrwarr in einem regelrechten Rosenkrieg? Nach einigen gemeinsamen Monaten sollen Justin Bieber (24) und Selena Gomez (25) aktuell wieder getrennte Wege gehen. Während sich die schöne Sängerin in den letzten Tagen mit Freunden im Australien-Urlaub ablenkte, lud ihr Verflossener bei einer Partytour in Los Angeles Frust ab. Das Pikante: Von Paparazzi wurde er dabei turtelnd mit einer heißen Blondine erwischt, die bei den On-Off-Partnern noch für ordentlich Ärger sorgen könnte. Aber wer ist das Mädchen, das sich zwischen Justin und Sel zu drängen scheint?

Sie ist blond, sie ist schön und sie scheint bei Selena regelrechte Eifersuchtsattacken auszulösen. Gestatten: Baskin Champion (22). Nur kurz nachdem Justin mit der bislang Unbekannten von Fotografen beim Craig-David-Konzert erwischt wurde und die Fotos im Netz kursierten, soll Sel in Nullkommanix ihren Urlaub abgebrochen haben. Angeblich, weil sie Klärungsbedarf mit ihrem Ex habe. Der scheint nämlich von dem bislang unbekannten Model hin und weg zu sein. Aber wer ist Baskin eigentlich? 2014 wurde sie zur Miss Alabama Teen USA gekürt. Mittlerweile gehört sie zu den begehrtesten Gesichtern der Sports Illustrated Swimsuit-Kollektion. Fakt ist auch, dass das sie karrieretechnisch, dank ihrer Zweisamkeit mit dem Biebs, kurz vor dem großen Durchbruch steht.

Hinter der Barbiefassade steckt übrigens ein echtes Actiongirl: Zu ihrem 17. Geburtstag soll sie den Gipfel des Kilimanjaro erklommen haben. Außerdem soll sie streng gläubig erzogen worden sein – ebenso wie Justin selbst. Gerüchten zufolge lernten sich die beiden durch keinen Geringeren als Patrick Schwarzenegger (24), der Baskins kleine Schwester Abby datet, kennen. Ob sich auch bei der Blondine und dem einstigen Teenie-Star eine Liebelei anbahnt? Abwarten...

Media-Mode / Splash News Selena Gomez bei einem Bootstrip am Sydney Harbour

T. Maidana / Splash News Baskin Champion, 2018-Flirt von Justin Bieber

Instagram / baskinchamp Baskin Champion, Model

