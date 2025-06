Ex-Manager Scooter Braun äußert Sorgen um Justin Bieber

Justin Bieber (31), der als Teenie-Idol weltberühmt wurde, sorgt aktuell mit kryptischen Botschaften und seiner erschöpften Erscheinung für besorgte Reaktionen bei seinen Fans. Seit Jahresbeginn teilt der Sänger regelmäßig Gedanken über Selbstzweifel und Vergebung auf Instagram. Dazu kommen Berichte über Spannungen in seiner Ehe mit Hailey Bieber (28), öffentlichen Drogenkonsum und einen offenkundigen Gewichtsverlust. Nun hat sich sein ehemaliger Manager Scooter Braun (43) in einem Podcast zu Wort gemeldet und offenbart, dass Justin derzeit vor der Herausforderung stehe, seinen Platz und Halt in der Welt zu finden.

Scooter, der die Zusammenarbeit mit Justin 2023 nach über 15 Jahren beendete, sprach im "Diary of a CEO"-Podcast offen über die vermeintliche Selbstfindungsphase des Künstlers. "Man kommt an einen Punkt, an dem man beweisen möchte, dass man es allein schaffen kann", so Scooter, der Justins Bestreben, eigenständig erfolgreich zu sein, nachvollziehen könne. Er selbst beschreibt sein Verhältnis zum Sänger als verändert, betonte jedoch, dass er ihm weiterhin nur das Beste wünsche.

Scooter und Justin pflegten in der Vergangenheit eine enge Verbindung. Die abrupt beendete "Justice"-Tour und damit einhergehende finanzielle Verpflichtungen sorgten jedoch für Streitigkeiten zwischen den beiden. Trotz dieser Differenzen fand Scooter nur lobende Worte für Justin und äußerte sich wertschätzend über dessen außergewöhnliche Karriere.

ActionPress / Backgrid Justin Bieber im April 2025

Getty Images Justin Bieber und Scooter Braun, 2011

