Luke Hemmings hat seine Sierra tatsächlich schon geheiratet!

Er spricht endlich Klartext! Luke Hemmings (27) wurde mit der Popband 5 Seconds of Summer bekannt. Und auch in seinem Privatleben könnte es wohl zurzeit nicht besser laufen: Im Juni 2021 gab der Australier bekannt, dass er und seine Langzeitfreundin Sierra Deaton (32) sich verlobt haben. Seit Anfang 2022 stehen zudem Gerüchte im Raum, dass die Turteltauben heimlich den Schritt vor den Traualtar gewagt haben. Nun bestätigt Luke, dass er bereits verheiratet ist!

Die Bombe ließ der Sänger auf der Afterparty der Golden Globes platzen. Mit Entertainment Tonight sprach er über sein Augen-Make-up und bestätigte dabei ganz nebenbei, dass er verheiratet ist: "Meine Frau hat es mir gemacht. Normalerweise mache ich es für die Bühne, aber heute ist ein großes Event, deshalb hat sie es für mich gemacht." Auf die Frage, wie ihm das Eheleben gefällt, gerät der Musiker ins Schwärmen: "Es ist sehr gut. Ich liebe es."

Bereits im Februar 2022 hatte der Songwriter erste Gerüchte über eine mögliche heimliche Hochzeit angeheizt. Damals hatte er auf TikTok ein Cover des Songs "Little Do You Know" geteilt, den Sierra geschrieben hat. Dazu schrieb er: "Wenn du das Mädchen heiratest, welches diesen Hit geschrieben hat."

