Hat Luke Hemmings (25) still und heimlich geheiratet? Das Bandmitglied von 5 Seconds of Summer machte im Juni 2021 niedliche News auf Social Media publik: Er und seine Langzeitfreundin Sierra Deaton (31) haben sich verlobt! Von dem romantischen Moment postete der Australier sogar schöne Aufnahmen. In einem Clip im Netz wirkte es jetzt so, als hätten Luke und Sierra bereits den nächsten Schritt gewagt!

Auf TikTok teilte der Musiker nun ein Cover des Songs "Little Do You Know", den tatsächlich seine Verlobte Sierra geschrieben hat. Dazu schrieb Luke: "Wenn du das Mädchen heiratest, welches diesen Hit geschrieben hat." Klingt ganz so, als hätten sich die Turteltauben bereits das Jawort gegeben – davon sind auch deren Fans ziemlich überzeugt.

Denn in den Kommentaren rasten Lukes Follower regelrecht aus. "Ich glaube, ich habe da ein paar Kapitel übersprungen", oder "Du hast geheiratet und nichts gesagt?", lauteten nur zwei der unzähligen Kommentare. Ein offizielles Statement gab das Paar bisher noch nicht ab.

Anzeige

Instagram / lukehemmings Luke Hemmings und Sierra Deaton

Anzeige

Instagram / lukehemmings Luke Hemmings und Sierra Deaton

Anzeige

Instagram / lukehemmings Luke Hemmings, 5SOS-Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de