Ihre Tochter ist auf der Welt! Alissa Harouat (30) versetzte bereits am Donnerstag ihre Fans in Aufregung, denn sie befand sich auf dem Weg ins Krankenhaus. Die Bachelor-Siegerin von 2013 stand bereits kurz vor der Geburt. Während mit der Niederkunft alles glatt zu laufen schien, war die Schwangerschaft nicht immer einfach. Die Neu-Mami litt unter schlimmer Übelkeit. Doch nun kann sie ihr Kind endlich in den Armen halten.

"Herzlich willkommen bei Mama & Papa. Unser kleiner Diamant hat am 22.03.2018 um 12:40 Uhr gesund und munter das Licht der Welt erblickt", verkündete Alissa am Freitag bei Instagram. Die Freude bei der 30-Jährigen und ihrem Freund Malte könnte wohl nicht größer sein: "Längst in unserem Herz und endlich in unseren Armen. Wunderschön und einfach Liebe pur." Auch ein süßes Foto vom Händchen postete sie stolz.

Sogar einige Details zu ihrer Tochter gab Alissa schon bekannt. Das kleine Mäuschen ist 50 Zentimeter groß und wiegt 3.090 Gramm. Nur der Name steht bisher wohl noch unter Geheimhaltung.

Instagram / alissa_harouat Hände von Alissa Harouat und ihrem Baby

Instagram / alissa_harouat Alissa Harouat mit ihrem Freund Malte

Facebook / Alissa Harouat Alissa Harouat

