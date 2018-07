Was ist in den vergangenen Monaten nur passiert? Eigentlich könnte die ehemalige Bachelor-Siegerin Alissa Harouat (30) nicht glücklicher sein. Am 22. März wurden die frühere Kuppelshow-Kandidatin und ihr Partner Malte Eltern einer Tochter. Über die Beziehung des Paares ist in der Öffentlichkeit nur wenig bekannt, doch offensichtlich ist diese inzwischen Geschichte. Nur vier Monate nach der Geburt ist Alissa wieder solo!

In ihrer Instagram-Story beschrieb die 30-Jährige einen Zwischenfall in der dreiköpfigen Familie, der womöglich zur überraschenden Trennung geführt haben könnte. Nähere Informationen über das Ende ihrer Beziehung gibt es bisher kaum. Nur so viel ist klar: Alissa erhebt extrem schwere Vorwürfe gegen den Vater ihres Kindes.

Bereits in einem früheren Post hatte die Deutsch-Algerierin eine Krise angedeutet. Vor einem Tag hatte sie ein Bild ihres Mädchens und dazu die vielsagenden Worte geteilt: "Meine Bambina und ich. Für immer. Ich werde dich für immer beschützen. Du bist die größte und wahre Liebe meines Lebens." Der Hashtag #SingleMum lässt außerdem keine Frage zu ihrem aktuellen Status offen.

Instagram / alissa_harouat Alissa Harouat und Malte

Anzeige

Instagram / alissa_harouat Alissa Harouat mit ihrer Tochter

Anzeige

Instagram / alissa_harouat Alissa Harouat und ihre Tochter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de