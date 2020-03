Zehn Staffeln Der Bachelor, aber nur neun Gewinnerinnen! Tatsächlich bot das letzte Rosen-Finale eine echte Novität – Sebastian Preuss (29) entschied sich gegen beide Finalistinnen und flog als Single zurück nach Deutschland. So gingen mit Diana Kaloev und Wioleta Psiuk zum ersten Mal beide Finalistinnen leer aus. Promiflash stellt euch hier noch mal alle siegreichen Ladys vor. Am Ende des Artikels könnt ihr für eure Favoritin abstimmen!

Juliane Ziegler

Die erste Frau, die jemals die deutsche Ausgabe von "Der Bachelor" gewonnen hat, ist Juliane Ziegler (38). Sie bekam die letzte Rose von Marcel Maderitsch, doch lange hielt das Glück der beiden nicht. Der Schnittblumen-Verteiler kam kurze Zeit später sogar mit der Zweitplatzierten zusammen.

Anja Polzer

Ganze neun Jahre verstrichen, bis RTL mit einer zweiten Staffel des Dating-Formats an den Start ging. Im emotionalen, finalen Showdown entschied sich der selbsternannte Ur-Bachelor Paul Janke (38) für Anja Polzer (35). Die Gefühle, die die beiden in der Sendung füreinander empfunden hatten, waren in der Heimat schnell verflogen. Mittlerweile ist die dunkelhaarige Schönheit mit ihrem Partner DJT.O glücklich.

Alissa Harouat

2013 fand das bisher wohl spannendste Finale in der Geschichte des Kuppelformats statt. In der letzten Folge musste sich Jan Kralitschka (43) zwischen Publikumsliebling Mona Stöckli (37) und Unterwäschemodel Alissa Harouat (32) entscheiden. Er wählte Letztere, beendete das Verhältnis aber kurz nach der Ausstrahlung.

Katja Kühne

Katja Kühne (35) war die Rosen-Siegerin von Christian Tews (39). Sie konnte sich im Finale gegen Kult-Kandidatin Angelina Heger (28) durchsetzen. Trotz Liebeserklärung hielt das Verhältnis der beiden nicht lange. Mittlerweile ist die Blondine glücklich mit Marcel Sabitzer liiert und 2019 konnten die beiden ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt willkommen heißen.

Liz Kaeber

Liz Kaeber (27) konnte sich die Gunst von Oliver Sanne (33) erflirten, doch zu einer wirklichen Beziehung kam es nach dem Bachelor-Dreh nie. Mittlerweile ist die gelernte Krankenschwester an der Seite von Freund Nick glücklich.

Leonie Pump

Leonard Freier (35) entschied sich in seiner Rosen-Staffel für Namensvetterin Leonie Pump. Doch auch die beiden konnten ihre Bachelor-Gefühle nicht auf das nächste Level heben. Was genau im Leben der Hamburgerin so los ist, ist nicht bekannt, da sie sich in den letzten Jahren aus den Medien zurückgezogen hat.

Clea-Lacy Juhn

Das erste richtig glückliche Bachelor-Paar waren Clea-Lacy Juhn (28) und Sebastian Pannek (33). Ihre Beziehung hielt nach der Show immerhin gut ein Jahr. Mittlerweile ist Clea aber mit einem hübschen Sport-Moderator liiert und arbeitet erfolgreich als Influencerin.

Kristina Yantsen

Das Liebesglück von Daniel Völz (35) und Kristina Yantsen hielt knapp zwei Monate nach der Ausstrahlung ihrer Folgen. Die Beauty ist mittlerweile neu vergeben und eher selten auf roten Teppichen zu finden. Für ihre neue Liebe soll sie sogar ihre Bachelor in Paradise-Teilnahme abgesagt haben.

Jennifer Lange

Die einzige Rosen-Siegerin, die nach wie vor glücklich wirkt mit ihrem Bachelor, ist Jennifer Lange (26). Sie konnte sich im Finale gegen Evanthia Benetatou (27) durchsetzen. Neben ihrer Beziehung zu Andrej Mangold (33) hält sich Jenny als Influencerin und Zumba-Trainerin auf Trab.

