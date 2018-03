Jetzt kann der Familienspaß so richtig losgehen! Am 22. März brachte die Ex-Bachelor-Kandidatin Alissa Harouat (30) ihr erstes Kind zur Welt. Vier Tage nach der Geburt durften die frischgebackenen Eltern mit ihrem kleinen Schatz das Krankenhaus bereits wieder verlassen. Eine Woche ist das gemeinsame Töchterchen nun alt und das Traumpaar kann sein Glück noch immer nicht fassen: So verbringt die kleine Familie ihre erste gemeinsame Zeit!

In ihrer Instagram-Story lässt die brünette Schönheit die Follower an den besonderen Erlebnissen mit ihrer kleinen Tochter teilhaben. So postet Alissa beispielsweise ein Foto, das zeigt: Gerade zu Hause angekommen, zieht es die Familie schon wieder ins Freie. Seinen ersten Spaziergang im Kinderwagen genießt der süße Fratz dick eingepackt und unter eine warme Decke gekuschelt. Strahlender Sonnenschein macht den Ausflug noch idyllischer.

Zurück in den eigenen vier Wänden geht es kuschelig zu: Ein Schnappschuss zeigt Alissas Töchterchen, wie sie Mamas Finger in ihrer kleinen Hand hält. Die 30-Jährige ist überwältigt. "Wie die Zeit vergeht. Heute sind wir schon eine Woche Mama und Papa", schreibt sie zu dem Pic. Nach diesen süßen ersten Mußestunden mit dem Baby können die Fans der Reality-TV-Darstellerin sicher gespannt auf die nächsten Stories sein!

