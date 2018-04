Das Kriegsbeil ist damit wohl endgültig begraben! 2013 kämpften Mona Stöckli (35) und Alissa Harouat (30) bei Der Bachelor um die Gunst des damaligen Rosenkavaliers Jan Kralitschka (41). Mittlerweile sind die ehemaligen Rivalinnen aber sogar sowas wie Freundinnen, wie Zweitplatzierte Mona Promiflash vor Kurzem bei einem exklusiven Interview verrät: "Ich bin erst kürzlich in einem Shoppingcenter in Mannheim auf der Toilette in sie reinmarschiert. Seitdem verfolgen wir gegenseitig, was wir gerade so machen, kommentieren unsere Beiträge und schreiben ab und zu auch."



