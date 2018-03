Ihr Mutterglück rückt immer näher! Alissa Harouat (30) wurde 2013 als Bachelor-Siegerin bekannt: Sie setzte sich damals im Finale gegen Mona Stöckli (35) durch und eroberte das Herz von Jan Kralitschka (41). Die Beziehung hielt nicht lange, doch heute ist Alissa seliger denn je: Mit ihrem Freund Malte erwartet die Deutsch-Algerierin den ersten Nachwuchs. Jetzt ist es soweit: Heute kommt Alissas erste Tochter zur Welt!

Auf Instagram postete die werdende Mutter ein Selfie von sich und ihrem Liebsten aus dem Krankenhaus. Entspannt warten die beiden auf den kleinen Neuankömmling. Nur noch wenige Augenblicke trennen sie jetzt davon, endlich ihr Töchterchen im Arm zu halten – das verriet Alissa bereits gestern in ihrer Story. "Die letzten Untersuchungen, das letzte CTG. Morgen Mittag bist du endlich da", wandte sich die Kuppelshow-Gewinnerin an ihr noch ungeborenes Mädchen.

Wie es aussieht, kommt ihr Nachwuchs also pünktlich zum errechneten Geburtstermin am 22. März. Schon Anfang März hatte die brünette Beauty ihre Krankenhaustasche gepackt, um sich auf die Geburt vorzubereiten. So ruhig, wie ihr neues Pic es vermittelt, lief Alissas Schwangerschaft aber nicht immer ab: Die 30-Jährige litt unter schlimmer Übelkeit und Erbrechen – "keine Traumschwangerschaft", wie sie selbst sagt. Dennoch ist die Freude auf ihre Kleine ungetrübt.

Instagram / alissa_harouat Alissa Harouat, Ex-Kandidatin von "Der Bachelor"

Anzeige

Instagram / alissa_harouat Baby-Klamotten für Alissa Harouats Tochter

Anzeige

Instagram / maltefo Alissa Harouat und ihr Freund Malte

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de