Diese fiesen Kommentare kann sie nicht ab! In der vergangenen Germany's next Topmodel-Folge ging es für Jennifer (23) um Alles: Die 23-Jährige musste im Shootout gegen Gerda Lewis antreten – und konnte das Battle für sich entscheiden. Nach dem Rauswurf der Sportstudentin musste Gewinnerin Jenny jedoch Hate im Netz einstecken. Das gefiel Kollegin Trixi Giese (18) nicht: "Es ist ganz ok, unter Gerdas Foto zu gehen und zu sagen: ‘Nein, ich hätte gerne gewollt, dass du weiterkommst’, aber unter Jennys Foto dann zu gehen und zu sagen: ‘Ne, hättest du nicht weiterkommen sollen’, geht nicht!”, schimpft die Blondine in ihrer Instagram-Story.



