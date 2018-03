Diese Muskeln können sich sehen lassen! Am 14. Juni startet die WM 2018 in Russland. Als amtierender Weltmeister gehört Deutschland in diesem Jahr zu den absoluten Favoriten. Drei Tage nach dem Eröffnungsspiel werden die deutschen Jungs im ersten Spiel gegen Mexiko an den Start gehen. Die Vorbereitungen für das sportliche Ereignis laufen entsprechend auch bei der Nationalelf auf Hochtouren – und einige DFB-Kicker präsentierten sich schon jetzt in körperlicher Bestform!

Via Instagram teilte der FC Bayern München-Spieler Mats Hummels (29) nun ein humorvolles Pic aus dem Gym. Gemeinsam mit seinen Vereinskollegen Sandro Wagner (30), Thomas Müller (28) und Joshua Kimmich (23) zeigte sich der Spieler in Topform. "Wir definieren unsere Muskeln wie ein Anatomielexikon", betitelte der Neu-Papa seinen Schnappschuss. Na, wenn das mal keine guten Voraussetzungen für die bevorstehende Titelverteidigung sind!?

Ein Spieler muss in diesem Jahr um seinen Platz im Kader ganz besonders kämpfen: Mario Götze (25). Für die Länderspiele gegen Spanien und Brasilien wurde der Borussia Dortmund-Flitzer nicht nominiert. Der Grund: Bundestrainer Joachim Löw (58) erwarte von dem Kicker einfach eine deutlichere Leistungssteigerung. Denkt ihr, dass es die Männer-Nationalmannschaft bei der kommenden Weltmeisterschaft trotzdem weit bringen wird? Stimmt ab!

Instagram / esmuellert Mats Hummels und Thomas Müller, FC Bayern München-Spieler

Instagram / aussenrist15 Joshua Kimmich und Mats Hummels

Alex Grimm/Getty Images Mario Götze

