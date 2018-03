Sie ist die Skandal-Kandidatin der diesjährigen DSDS-Staffel! Von Anfang an polarisierte Matty Faal, weil sie die Jury in Bezug auf ihren Joker angelogen hatte und damit auch noch durchkam. Bis in den Auslands-Recall in Südafrika schaffte es die Casting-Show-Teilnehmerin. Gemeinsam mit ihren Konkurrentinnen Emilija und Toranj sollte sie dort eigentlich den Hit "Umbrella" von Rihanna (30) zum Besten geben. Doch Matty wollte weder üben, noch Regeln befolgen und sorgte damit für einen Auftritts-Fail. Ob der das Show-Aus für alle drei bedeuetete?

Sie hatte offenbar einfach keine Lust darauf, mit ihren Co-Kandidatinnen zu üben. "Ich habe schon geübt, ich bin jetzt müde", erklärte die Sängerin, als Toranj und Emilija sie zum Singen auffordern wollten. "Das, was sie macht, ist purer Egoismus, Dummheit und Respektlosigkeit", stellten Emilija und die für die kranke Jessica nachgerückte Toranj daraufhin fest. Dementsprechend katastrophal endete der Auftritt der drei Mädels letztlich auch. Dieter Bohlen (64) war sogar so angenervt, dass er das Trio noch einmal wegschickte: "Das hält ja keiner aus." Aber auch nach dem zweiten Versuch gab es nur ein vernichtendes Urteil von Mousse T. (51): "Ihr wart eine Katastrophe und eines Recalls nicht würdig."

Der Poptitan war mächtig stinkig auf die eigentlich so talentierte Matty: "Du bist faul wie eine Sau. Du machst nichts, lernst den Text nicht, integrierst dich nicht in die Gruppe." Die Quittung gab es letztlich aber nur für Toranj: Sie wurde nach Hause geschickt. Matty und Emilija dürfen weiter kämpfen.

