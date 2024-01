Nur eine Liveshow: 21. DSDS-Staffel wird die kürzeste jemals

Das wird eine schnelle Nummer! Im kommenden Herbst startete die 21. Staffel von DSDS. Dieter Bohlen (69), das Urgestein der Castingshow, feiert nach einer zweijährigen Pause sein Comeback in der Jury. Neben ihm werden die einstigen Gewinner Pietro Lombardi (31) und Beatrice Egli (35) sowie Loredana Zefi (28) Platz nehmen. Doch allzu oft darf man sich wohl nicht auf die Gesangsshow freuen. Die DSDS-Staffel wird extrem kurz!

Wie ein RTL-Sprecher gegenüber DWDL bestätigt, wird die kommende DSDS-Zeit wesentlich kompakter ausfallen als gewohnt. Die komplette Staffel wird nur 15 Folgen umfassen – und damit die kürzeste aller Zeiten sein. Besonders bei den Liveshows wird gekürzt: Davon wird es in der 21. Runde DSDS nur noch eine einzige geben. In den vergangenen Jahren variierte die Episodenanzahl: Zuletzt lag sie zwischen 18 und 20 Folgen. Auch bei den Liveshows war es unstet: 2022 gab es vier Folgen des einst so großen Liveevents, im Jahr davor zwei.

Ähnlich knapp fällt in diesem Jahr auch die neue Staffel Das Supertalent aus, die vergangenen Samstag startete. Sie umfasst insgesamt nur vier Folgen und ist damit ebenfalls wesentlich kürzer als die vorangegangen. In der Jury sitzt ebenfalls Dieter Bohlen, der von Bruce Darnell (66), Ekaterina Leonova (36) und Anna Ermakova (23) unterstützt wird.

Anzeige

Getty Images Pietro Lombardi und Dieter Bohlen

Anzeige

ActionPress Pietro Lombardi, DSDS-Finale 2023

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Bruce Darnell, Anna Ermakova, Ekaterina Leonova und Dieter Bohlen, "Das Supertalent"-Jury

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de