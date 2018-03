Kann Lea Michele (31) etwa nicht Lesen und Schreiben? Was ziemlich weit hergeholt klingt, ist für zwei Mega-Fans ein unumstrittener Fakt. Die Podcaster Jaye und Robert von "One More Thing" sind sich sicher: Der Glee-Star ist Analphabet. In einem Video liefern die zwei Hinweise für ihre Theorie. Demnach hätte man Lea bei Signierstunden nie schreiben gesehen. Außerdem sei sie bei Laudatios im Rahmen von Preisverleihungen nie alleine auf der Bühne. Auch ihre Instagram-Postings seien markant, denn: Die schöne Brünette nutzt häufig Emojis für ihre Bildunterschriften, setzt selten auf kurze Statements.



