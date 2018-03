Ob der Plan aufgeht? Fünfeinhalb Jahre war Blue Ivy Carter (6) der Mittelpunkt in Beyoncé (36) und Jay-Zs (48) Leben. Im Sommer 2017 kamen dann die Zwillinge Rumi und Sir in die kleine Familie. Die Umstellung vom Einzelkind zur großen Schwester soll für die Sechsjährige nicht ganz so einfach gewesen sein, wie HollywoodLife berichtet – schließlich musste sie die Aufmerksamkeit ihrer Eltern gleich doppelt teilen. Doch Bey und Jay haben sich etwas einfallen lassen: Anders als die kleinen Knirpse darf Blue jetzt regelmäßig mit auf echte Hollywood-Events. Ob sich das Mädchen dadurch nicht noch mehr zur Diva entwickelt?



