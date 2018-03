Beatrice Egli (29) fehlt noch etwas zu ihrem vollkommenen Glück! Die Sängerin hat in den vergangenen Jahren eine beispiellose Schlagerkarriere hingelegt: Im Mai 2013 gewann die fröhliche Schweizerin Deutschland sucht den Superstar und mauserte sich anschließend zur richtigen Hit-Maschine. Im Hinblick auf ihren Beruf hat sich Beatrice' größter Traum wohl bereits erfüllt. Privat hat sie aber noch einen riesigen unerfüllten Wunsch, wie sie jetzt in einem Interview verriet!

Im Gespräch mit dem Musikmagazin Meine Melodie plauderte die Blondine über ihr neues Album "Wohlfühl-Garantie". Neben diesem Erfolg kann Beatrice in wenigen Monaten aber auch noch etwas anderes feiern: Die "Mein Herz"-Interpretin wird nämlich im Juni 30 Jahre alt – und hat dafür ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk vor Augen: "Mein Traum ist es, Australien zu bereisen", schwärmte sie. "Und das nicht nur für eine Woche. So lange dauert ja gefühlt schon der Flug. Wer weiß, vielleicht erfüllt sich dieser Traum ja schon bald!"

Und selbst wenn nicht – im Moment fühle Beatrice sich auch mit ihrer aktuellen Lebenssituation reichlich wohl. Der Name ihres Albums ist auch in ihrem Privatleben Programm, wie sie weiter erzählte: "Mir ging es noch nie so gut wie jetzt. Das gibt mir ein großartiges, selbstsicheres Gefühl."

WENN Beatrice Egli, Sängerin

Tristar Media Getty Images Entertainment Beatrice Egli, Sängerin

WENN.com Beatrice Egli in der ARD-Show "Heimlich! Die große Schlager-Überraschung"

