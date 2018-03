Hass in Zeiten des Internets – viele Stars leiden sehr unter den Kommentaren, die sie wegstecken müssen, denn durch die Anonymität des Netzes trauen sich Hater heute allzu oft, Seitenhiebe bis weit unter die Gürtellinie zu verteilen. Auch Jennifer Frankhauser (25) musste sich mit solchen Anfeindungen auseinander setzen, da die amtierende Dschungelcamp-Königin seit Jahren polarisiert. Vor allem durch die Funkstille zwischen ihr und Halbschwester Daniela Katzenberger (31) schlug der Sängerin eine Menge Hass entgegen. Im Promiflash-Interview verrät sie jetzt, wie tief sie diese Kommentare getroffen haben.

Am schlimmsten sei es gewesen, nachdem ihr geliebter Vater Andreas im letzten Jahr urplötzlich verstorben sei, berichtet die Schlager-Queen während eines Gesprächs im Hyatt Regency in Köln. "Was da geschrieben wurde, will ich gar nicht wiederholen. Man kann sich aber vorstellen, dass, wenn das jemand liest, der labil ist, dass der das nicht so leicht weggesteckt hätte. Da war wirklich ein Aufruf: 'Bring dich doch um!' Da muss man sich überlegen, wo die Grenzen sind", erzählte Jenny Promiflash. Sogar ihr verstorbener Vater selbst sei angegriffen worden: "Da habe ich sehr, sehr viel geweint."

Trotzdem begegnet die Beauty dem Hass nicht mit negativen Gefühlen, ganz im Gegenteil: "Solche Menschen tun mir eigentlich nur leid. Die, die sowas schreiben, können kein Herz haben." Glücklicherweise hat Jenny auch wundervolle Fans, die immer hinter ihr stehen und sie sogar in Massen nach ihrer Krönung im australischen Dschungel nach ihrer Rückkehr am Frankfurter Flughafen abgeholt haben. Was denkt ihr über fiese Kommentare im Netz?

MG RTL D / Stefan Menne Matthias Mangiapane & Dschungelkönigin Jenny Frankhauser in der großen Wiedersehens-Show

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Reality-TV-Teilnehmerin

WENN.com Jennifer Frankhauser mit ihren Fans

