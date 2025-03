Jenny Frankhauser feiert ersten Geburtstag von Sohn Milan

Jennifer Frankhauser (32) hat jetzt auf Instagram stolz den ersten Geburtstag ihres Sohnes Milan gefeiert. Die Influencerin und Reality-TV-Darstellerin teilte mehrere Fotos, auf denen sie mit ihrem kleinen Sohn zu sehen ist. Milan trug ein beiges Outfit, während Jenny ihn überglücklich anlächelte. Zu den Bildern schrieb sie emotional: "Mein kleiner Schatz. Nun bist du ein Jahr alt. 12 Monate voller wunderbarer Momente und Meilensteine liegen hinter uns." Die nun zweifache Mama zeigte sich dankbar und rührte ihre Community mit ihren liebevollen Worten für Milan.

In dem Post ließ Jenny ihre Fans an besonderen Erinnerungen der letzten zwölf Monate teilhaben. So verriet sie, dass Milan schon früh ein großes Interesse an "richtigem" Essen zeigte und bereits mit sechs Monaten begeistert eine ganze Bratwurst verputzte. "Du bist so schlau, ehrgeizig und weißt genau, was du willst", schrieb sie stolz. Zur Feier des großen Tages organisierte sie eine "Bärenparty" für Milan – das perfekte Motto, denn sie nennt ihren Sohn liebevoll "Kuschelbär". Natürlich durfte die Familie nicht fehlen: Jennifers Schwester Daniela Katzenberger (38) kommentierte: "Tante ist am Start." In ihrer Instagram-Story gewährte Jenny zudem kleine Einblicke in die Vorbereitungen des besonderen Tages.

Für Jenny und ihre Fans war Milans Geburt ein ganz besonderer Moment. Schon während der Schwangerschaft teilte sie regelmäßig Updates mit ihren Followern und betonte immer wieder, wie sehr sie sich auf ihre Rolle als zweifache Mutter freut. Mit ihren beiden Kindern und Partner Steffen König hat sie ihr privates Familienglück gefunden. Jennifer, die sich durch ihre offene und bodenständige Art eine treue Fangemeinde aufgebaut hat, lässt ihre Fans auch bei dieser emotionalen Reise teilhaben. Zum ersten Geburtstag scheint der kleine Milan natürlich der absolute Mittelpunkt seiner Familie zu sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser mit ihren Söhnen, November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, mit ihren Söhnen Damian und Milan und ihrem Partner Steffen

Anzeige Anzeige