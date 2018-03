Ist die Planung beendet oder kommt der Klapperstorch doch noch einmal? Ob mit einem zweideutigen Spruch auf einem Shirt oder mit einem speziellen Pilates-Programm: Monica Ivancan (40) hatte die Gerüchte um eine dritte Schwangerschaft in letzter Zeit ordentlich angeheizt. Die Moderatorin und ihr Ehemann Christian haben bereits zwei Kinder. Bekommen Rosa und ihr Bruder Anton demnächst noch ein Geschwisterchen? Im Promiflash-Interview gab sich Monica ziemlich geheimnisvoll!

Beim Radio Regenbogen Award 2018 im Europa-Park Rust erstickte die 40-Jährige die jüngsten Spekulationen im Keim. "Nein, ich bin nicht schwanger. Es ist ja so fies. Wenn eine Frau am Abend mehr Kaiserschmarrn isst, dann ist man am nächsten Tag schon schwanger", erklärte das Model gegenüber Promiflash. Knapp zwei Jahre nach der Geburt ihres Sohnes ist Monica dem Thema Kinder aber nicht abgeneigt: "Sage niemals nie!"

2013 wurden Monica und Christian zum ersten Mal Eltern. Drei Jahre später bekam Rosa einen jüngeren Bruder. Die vierköpfige Familie könnte also in Zukunft um ein weiteres Mitglied wachsen. Was glaubt ihr? Stimmt in der Umfrage ab.

Instagram / monica_meier_ivancan Moderatorin Monica Ivancan mit ihrem Christian, Dezember 2017

Instagram / monica_meier_ivancan Monica Ivancan mit ihrer Tochter Rosa

Instagram / monica_meier_ivancan Monica Ivancans Familie auf Sylt

