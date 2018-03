Damit sorgte sie in der letzten Let's Dance-Folge für ein Riesenspektakel: Profi-Tänzerin und Jurorin Motsi Mabuse (36) gab endlich bekannt, was schon seit Langem gemunkelt wurde. Sie und ihr Ehemann Evgenij Voznyuk erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Bevor Motsi nach Ostern wieder auf ihrem Jury-Stuhl Platz nehmen muss und im Sommer das Baby zur Welt kommt, genießt die gebürtige Südafrikanerin noch einmal eine kleine Auszeit mit ihrem Liebsten in ihrer Heimat. In ihrer Instagram-Story teilte Motsi ein paar wunderschöne Schnappschüsse aus Afrika.



