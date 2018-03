Das Leben in den Tropen hat diese Abenteurer ganz offensichtlich zusammengeschweißt! Anfang Februar fiel die allerletzte Klappe des diesjährigen Dschungelcamps, was aber noch lange nicht bedeutet, dass damit auch die dort geknüpften Freundschaftsbande gekappt wurden. Auch nach der gemeinsamen Rückreise können einige Freiluftcamper offenbar einfach nicht genug voneinander bekommen: Knapp zwei Monate nach dem letzten gemeinsamen TV-Auftritt feierten DIESE Stars eine Reunion!

Natascha Ochsenknechts (53) Upload auf Instagram dürfte zahlreiche Fernsehfans erfreut haben: "Dschungel-Date", verkündete die Campmutti in der Bildunterschrift – und was für ein Date das war! Die Eröffnung von Ex-Dschungelcamper Willi Herrens (42) Nachtclub in Köln lockte einige bekannte Buschbewohner an. Neben dem Regenwaldrocker David Friedrich (28) gesellten sich auch sein Begleiter Kamil Golik, Lagerfeuer-Beauty Kattia Vides (30) und Cargohosengegner Ansgar Brinkmann (48) zu der Partypartie.

Das lustige Quartett aus Natascha, David, Kattia und Ansgar sah sich an diesem Abend übrigens nicht zum ersten Mal wieder. Im Laufe der Wochen hatten sie schon einige gemeinsame Schnappschüsse geteilt. Besonders Natascha und David hatten nach ihrem Australien-Trip so viel Zeit zusammen verbracht, dass Cheyenne Ochsenknecht (18) den Drummer mittlerweile schon als ihren großen Bruder sieht.

Instagram / nataschaochsenknecht David Friedrich und Natascha Ochsenknecht

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht, David Friedrich und Ansgar Brinkmann

Instagram / nataschaochsenknecht Kattia Vides und Natascha Ochsenknecht

