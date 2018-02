Bandelt David Friedrich (28) nach dem Dschungelcamp anstatt mit Jennifer Frankhauser (25) etwa mit Cheyenne Ochsenknecht (18) an? Zwar wird dem Eskimo Callboy-Drummer immer wieder eine Liebelei mit der amtierenden Buschkönigin nachgesagt – in gemeinsamen Instagram-Storys ist nun allerdings immer öfter das Töchterchen von Natascha (53) zu sehen. Promiflash hakte auf deren Buchpremiere mal nach und fragte, was da eigentlich läuft: "Gar nichts! Wir sind sehr gut befreundet. Aber zwischen mir und David läuft nichts, er ist auch viel zu alt für mich."



