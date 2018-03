Angst vor dem eigenen Anblick! Im vergangenen November hat sich Country-Sängerin Carrie Underwood (35) bei einem Sturz im Gesicht schwer verletzt. Sie musste damals mit rund 50 Stichen genäht werden. Seither hält sich die Musikerin weitestgehend aus der Öffentlichkeit fern. Der Grund: wahrscheinlich ihre riesige Narbe. Der Leidensdruck soll mittlerweile sogar so groß sein, dass Carrie nicht einmal mehr schlafen kann!

Wie ein Insider dem Magazin Star verriet, sei die Mutter seit ihrem schlimmen Unfall ein regelrechtes Wrack: "Carrie hat Albträume. Es war eine emotionale Achterbahnfahrt. Sie hat das Gefühl, verrückt zu werden." Allein in den Spiegel zu schauen, soll für Carrie eine wahre Tortur sein. Das könnte erklären, weshalb sich die 35-Jährige seit Monaten kaum hat blicken lassen. Zwar hat sie ihre Social-Media-Follower ab und an mit einem Selfie beglückt – dabei war ihr Gesicht aber immer nur teilweise zu sehen.

Ob die "Jesus, Take the Wheel"-Interpretin sich jemals wieder in der Öffentlichkeit zeigen wird? Im kommenden Juni steht jedenfalls ein Konzert an – das erste, seit ihrem Unfall. Und spätestens da werden ihre Fans die American Idol-Gewinnerin wohl zu Gesicht bekommen.

Frazer Harrison/Getty Images Carrie Underwood bei den Academy Of Country Music Awards

Anzeige

Instagram / carrieunderwood Carrie Underwood und ihr Mann

Anzeige

Rick Diamond/Getty Images Carrie Underwood bei den CMA Awards

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de