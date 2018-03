Liegt die Schuld bei ProSieben? Bei Germany's next Topmodel hat in dieser Staffel bisher wohl nichts für so viele Schlagzeilen gesorgt wie der Zoff zwischen den Kandidatinnen Zoe Saip und Victoria Pavlas (19). Eine, die sich mit den Zickereien unter den Nachwuchsmodels auskennt, ist die ehemalige Teilnehmerin Neele Bronst (21). Im Promiflash-Interview verrät sie, wer ihrer Meinung nach diesen Mega-Beef verursacht hat: "Ich finde, das sind Sachen, die man vielleicht als verantwortlicher Sender nicht hätte zeigen müssen."



