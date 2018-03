Er ist ein echter Allrounder bei GZSZ! Seit 2004 spielt Jörn Schlönvoigt (31) die Rolle des Philip Höfer in der beliebten RTL-Vorabendserie. Seit 2014 ist er der Serienarzt, arbeitet im Jeremias-Krankenhaus und behandelt alle Charaktere. Doch genau das scheint die Zuschauer so langsam aber sicher zu stören, denn: Philip Höfer scheint in jedem medizinischen Fachbereich tätig zu sein – und das sorgt dank eines neuen Handlungsstrangs für einen gewaltigen Shitstorm!

In den aktuellen Folgen erfährt Maren Seefeld (Eva Mona Rodekirchen, 41), dass sie schwanger ist. Kein Geringerer als Philip übermittelt ihr diese Nachricht, als er von ihrem Bauch ein Ultraschall macht. Soweit, so gut – wären da nicht die aufmerksamen Fans. Die wettern jetzt gegen die Drehbuchautoren und die Rolle des Dr. Höfers bei Facebook – denn Philip scheint irgendwie ALLES zu können.

Auf der offiziellen GZSZ-Seite machen sich die Fans in einem Post zur Ultraschall-Untersuchung über Medizin-Wunder Dr. Höfer lustig:

"Philipp Höfer, ihr Gynäkologe des Vertrauens, kommt danach auch als Hebamme nach Hause, außerdem operiert er ihnen sämtliche Organe und empfängt sie in der Notaufnahme, bei Tag und Nacht!"

"Na dann wird Dr. Philip Höfer ja bald als Neurologe/Physiotherapeut/Arzt der Notaufnahme/Kardiologe/Gynäkologe und vieles mehr ja bald in die Geschichte eingehen, heftiger Typ!"

"Also ich bin immer zu meinem Gynäkologen gegangen, wenn ich zum Ultraschall musste... In der GZSZ-Welt geht man ins IMMER Jeremias und dann kommt IMMER Dr. Höfer!"

Und tatsächlich: Schaut man sich mal an, wen und warum Philip Höfer alles behandelt hat, scheint er wirklich ein echter Alleskönner zu sein: Tropenvirus, Organ-Transplantation, Sozialstation, Gynäkologie – es gibt offenbar nichts, was der Charakter nicht kann. Außerdem auffällig: Keiner der Serienfiguren hat scheinbar einen Hausarzt, alle gehen IMMER ins Jeremias-Krankenhaus – logisch, da wartet ja auch Medizin-Wunder Dr. Höfer!

MG RTL D / Rolf Baumgartner Lilly (Iris Mareike Steen) und Philip (Jörn Schlönvoigt) bei GZSZ

MG RTL D / Rolf Baumgartner Eric Stehfest, Thaddäus Meilinger und Jörn Schlönvoigt bei GZSZ

RTL / Rolf Baumgartner Jörn Schlönvoigt und Thomas Drechsel bei GZSZ

