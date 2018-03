Es ist ihr erstes Ostern als kleine Familie! Am 11. Januar dieses Jahres wurden Cathy (30) und Mats Hummels (29) zum ersten Mal Eltern. Sohnemann Ludwig ist seither der ganze Stolz von Mami und Papi. Zwar will das Paar seinen Nachwuchs weitestgehend aus der Öffentlichkeit herauslassen, so manches Kuschelpic findet man dann aber doch auf ihren Social-Media-Kanälen – und auch den einen oder anderen Familientalk lassen sie zu. Promiflash hat Cathy jetzt verraten: So verbringen die drei ihr erstes gemeinsames Osterfest!

Beim Milka Oster-Brunch in Hamburg plaudert Cathy über ihre Feiertagspläne: "Also der Schokohase gehört generell für mich zu Ostern dazu, aber dieses Jahr ist es auch so, dass mein Papa am Ostersonntag Geburtstag hat und meine Mama am Ostermontag." Da wird der kleine Ludwig wohl doch nicht der alleinige Star der Feierlichkeiten sein. Die Geburtstagskinder geben den Takt vor, weiß Cathy.

Und was heißt das genau? "Meine Mama geht gerne wandern, also schätze ich mal, dass wir wandern gehen", offenbart die Modedesignerin im Interview. Zwar ist ihr Sohnemann mit seinen zwei Monaten noch viel zu klein, um selbst zu laufen, bei so einem Familienausflug darf er aber sicher nicht fehlen.

