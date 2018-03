Ist der diesjährige DSDS-Recall zu krass? Zum ersten Mal in der Geschichte des Castingformats findet der Auslands-Recall mitten in der Wildnis von Südafrika statt. Von Fans gab es wegen des gefährlichen Sets bereits ordentlich Kritik. Mittlerweile kämpfen die Top 18-Gesangstalente schon in der zweiten von insgesamt drei Recall-Runden um den Einzug in die Mottoshows: Einige der Teilnehmer hatten jetzt jedoch ganz schön unter dem Klima des Austragungsortes zu leiden.

Als sei die Casting-Situation noch nicht genug Stress für die armen Kandidaten: Neben den anstrengenden Vorbereitungen auf den Duett-Auftritt hatte Farid nämlich noch zusätzlich mit einem bissigen Insekt zu kämpfen! Ein fieser Stich brachte den Kandidaten so aus der Ruhe, dass er mit Duettpartnerin Janina zum Doktor stiefelte: "Ich glaube, dass das eine ernste Fobie ist, die er hat und dann darf man das nicht ins Lächerliche ziehen." Verschrieben wurde dem Angsthasen eine Salbe – und Janina pustete den Schmerz zusätzlich einfach weg: "Wenn Farid Angst hat, sind wir da. Ich helfe da gerne!" Den Auftritt meisterte Farid dann dennoch mehr oder minder solide.

Bei Marie lief es deutlich dramatischer ab: Ihr machte die Hitze so sehr zu schaffen, dass sie sogar ihre Performance vor der Jury mit Duett-Partner Giulio abbrechen musste! Die 16-Jährige hatte schlimme Kreislaufprobleme, musste vom Team versorgt werden: "Hoffentlich wird es besser. Das ist wegen der Sonne!" Beim zweiten Anlauf lieferte das Küken – trotz Unwohlsein – dann aber dennoch richtig ab!

