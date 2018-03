Sie macht's ganz wie die Mutter! Nach ihrem Ausstieg bei Berlin - Tag & Nacht vor drei Jahren konzentrierte sich Anne Wünsche (26) voll und ganz auf ihre Rolle als Vollzeitmama. Ihre kleinen Töchter Miley und Juna sind der große Stolz der Blondine – und ihre Ältere tritt jetzt in die Fußstapfen der Hobby-Vloggerin: Miley veröffentlichte nun ihren ersten Shopping-Haul auf der Streaming-Plattform! "Hallo meine Lieben, willkommen in meinem ersten Video mit der Katze!", grinst die Vierjährige auf YouTube in die Kamera. Ob sie nach dieser niedlichen Premiere genauso durchstartet, wie ihre Mutti?



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de