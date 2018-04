Sarah (25) und Pietro Lombardi (25) mussten nach der Geburt ihres Sohnes Alessio (2) eine schwere Zeit durchmachen. Der kleine Kerl hatte einen Herzfehler und wurde operiert. Während der Heilungsphase auf der Intensivstation lagen auch zwei weitere Babys mit ihm im Zimmer. Innerhalb einer Nacht verstarben die beiden allerdings plötzlich. Ein Schock für Pietro und seine Ex Sarah, wie er nun in seinem Buch "Heldenpapa im Krümelchaos – Mein neues Leben" erzählte: "Wir waren zwar unendlich dankbar, dass Alessio nach wie vor in seinem Bett lag und lebte, aber gleichzeitig waren wir auch unendlich traurig. Noch heute denke ich an die anderen Babys und ihre Eltern."



