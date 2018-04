Mal liebt sie ihren Jugendfreund Steve, mal ihren attraktiven Tierarztkollegen Matt – in ihrer Rolle als D.J. Tanner in der amerikanischen Sitcom Fuller House kann sich Candace Cameron Bure (41) einfach nicht entscheiden! Privat sieht das bei der hübschen Blondine allerdings ganz anders aus: Seit nunmehr 22 Jahren datet sie bereits ein und denselben Mann, den ehemaligen Eishockeyspieler Valeri Bure (43). Zusammen haben die beiden drei gemeinsame Kinder. Nun verrieten die zwei Turteltauben ihr Geheimrezept für eine erfolgreiche Beziehung – und beriefen sich dabei auf ihren Glauben!

Im Interview mit People erklärte die Schauspielerin, dass sie sich mit ihrem Ehemann gerne mal eine Auszeit gönnt. Hin und wieder müsse man einfach etwas Abstand vom Trubel in der Stadt und den Kids gewinnen. Zum Glück sind ihre drei Sprösslinge inzwischen aber auch alt genug, um ab und an allein zu Hause zu bleiben. Auf die Frage, was das Erfolgsrezept hinter ihrer Ehe sei, antwortete die 41-Jährige: "Die Wahrheit ist, dass Jesus für uns eine große Rolle spielt, die Bibel im Allgemeinen. Immer wenn wir streiten oder einen Kompromiss finden müssen, dann besinnen wir uns auf das, was im heiligen Buch steht." Schließlich gehe es in der Bibel nicht ums Gewinnen oder Verlieren, sondern um die gemeinsame Reise, so der frühere Kinderstar.

Die Seriendarstellerin verdeutlichte auch, wie wichtig ihr und ihrem Mann das Verhältnis zu ihren Kindern sei. "Vor allem musst du deinen Kindern das Gefühl geben, dass du immer und ausnahmslos für sie da bist", sagte sie weiter. "Die Kunst, eine gute Mutter zu sein, besteht darin, immer eine Meinung zu haben, ohne wertend zu sein."

Neilson Barnard/Getty Images) Candace Cameron Bure auf den Kids' Choice Awards 2018

Araya Diaz/Getty Images for Zondervan Candace Cameron Bure und Valeri Bure auf der "Let's Be Real"-Veranstaltung in Los Angeles

Frazer Harrison/Getty Images for Celebrity Fight Night Candace Cameron Bure auf der Celebrity Fight Night XXIV

