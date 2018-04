Sie will unbedingt zu Let's Dance! Die Realityshow-Liste von Sarah Knappik (31) ist in den vergangenen Jahren immer länger geworden. Das einzige Format, das noch im Repertoire der Blondine fehlt: die beliebte RTL-Tanzshow! Ein Punkt, den die ehemalige GNTM-Kandidatin unbedingt von ihrer Bucket-List streichen will, wie sie im Promiflash-Interview auf der "Let's Glow"-90er-Party im Madame Tussauds in Berlin verriet: "Ich wünsche es mir wirklich bei ‘Let’s Dance’ mitzumachen. Allerdings ist das schwierig, weil ich oft sehr starkes Dschungel-Gesicht bin. Ich glaube, das ist nicht immer so kompatibel. Es sind ja nicht wirklich Dschungelcamp-Leute bei ‘Let’s Dance’", erklärte Sarah resigniert. Doch da liegt die Knappik ein wenig daneben: Neben den Ex-Busch-Hoheiten wie Marc Terenzi (39) oder Brigitte Nielsen (54) gehörten auch schon andere Ex-Camper wie Larissa Marolt (25), Daniel Küblböck (32) oder Michael Wendler (45) zum Showcast.



