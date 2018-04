Sein Berlin - Tag & Nacht-Aus kam für die Zuschauer und ihn selbst unerwartet! Im Januar flimmerte die letzte Folge der RTL II-Soap mit Falko Ochsenknecht (33), besser bekannt als Ole Peters, über die Bildschirme. Im Promiflash-Interview sprach der Darsteller jetzt über seine emotionale letzte Klappe am Set. "Dann kam die Produktion auf einmal reingestürmt und die haben mich begrüßt, haben gejubelt und haben geklatscht. Und da bin ich denen heute auch noch für dankbar, weil so etwas hat noch nie jemand in meinem ganzen Leben für mich getan", erzählte er und konnte die Tränen nicht zurückhalten.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de