Für ihn ist die Zeit bei Berlin - Tag & Nacht vorbei: Falko Ochsenknecht (31), besser bekannt als Ole Peters, ist raus aus der RTL2-Soap. Im Januar flimmerte die letzte Folge mit dem BTN-Urgestein über die Bildschirme. Ganz fassen kann es der Schauspieler aber noch immer nicht: Sein Serien-Exit traf ihn wie ein Schlag. "Ich stelle mir natürlich so Fragen: Lag es jetzt an mir? Kam ich beim Zuschauer vielleicht nicht mehr gut an? Das Leben muss ja weitergehen, ne?", gestand Falko im Promiflash-Interview.



