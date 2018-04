Total falsche Wahrnehmung! Die Beauty-YouTuberin und Make-up-Ikone Mrs. Bella wirkt nach eigenen Angaben auf viele Menschen arrogant und eingebildet. Bei der Glow erklärte sie Promiflash im Interview, was der Grund dafür sein könnte: "Ich glaube, das liegt einfach daran, wenn jemand, der eigentlich in der Öffentlichkeit steht, eigentlich superselbstbewusst rüberkommt und dann im Reallife aber sehr zurückhaltend ist und eher ruhig und nicht so extrem offen auf die Leute zugeht und in Gesprächen der ist, der zuhört statt redet, dann kommt das manchmal ein bisschen verwirrend für die Leute."



