So können Träume auch wahr werden! Robert Geiss (54) lebt in einem Haushalt voller Frauen. Seine beiden Töchter Shania (13) und Davina (14) sowie Ehefrau Carmen (52) halten den Immobilienprofi ganz schön auf Trab. Etwas Gutes hat die Situation für den Blondschopf dann aber doch: Mit seinen drei Damen kann sich der Reality-TV-Star nämlich ziemlich herrschaftlich fühlen. "Er wollte immer einen Harem haben. So, und den hat er jetzt", verrät seine Partnerin im Promiflash-Interview.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de