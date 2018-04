Das Mauerwerk erstrahlt im neuen Glanz und das wird gebührend gefeiert! An Silvester brannte der beliebte GZSZ-Club fast komplett nieder und lange Zeit war unklar, wie es mit der Partylocation in der Serie weitergeht. Nach wochenlangen Renovierungsarbeiten ist es am kommenden Freitag endlich so weit: Das neue Mauerwerk öffnet seine Pforten und meldet sich gleich mit einem Paukenschlag zurück! Star-DJ Felix Jaehn (23) wird am Eröffnungsabend auflegen und dem Kolle-Kiez ordentlich einheizen.

Im angesagten Soap-Club aufzutreten, war für den Musiker eine ganz besondere Erfahrung. "Es ist wunderschön geworden. Wieder aufgebaut! Ich bin tatsächlich der allererste Künstler, der dort je gespielt hat. Es war mal ein ganz anderer Gig. Sehr spannend", erinnerte sich Felix im RTL-Interview an den Tag am Set zurück. Die Dreharbeiten seien mit seinen üblichen Auftritten nicht zu vergleichen: "Es war eine ganz andere Atmosphäre. Man muss sich innerhalb von Sekunden wieder total auf den Moment fokussieren."

Damit der 23-Jährige am Freitag überhaupt auf der Bühne stehen kann, musste das Team ganz schön reinklotzen. "Wir haben im September 2017 mit den Entwürfen und den ersten Gesprächen begonnen: Was soll es werden, was wollen wir erzählen? Wohin geht das Mauerwerk?", erklärte Romy Gawlik, die für das neue Szenenbild verantwortlich ist. "Bis Ende Januar haben wir daran gearbeitet. Insgesamt also fünf Monate."

